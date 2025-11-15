news_header_top
Общество 15 ноября 2025 14:17

В Челны завезли 420 тонн сельхозпродукции на городские ярмарки

Сельскохозяйственные ярмарки продолжают работу на трех городских площадках Набережных Челнов – перед стадионом «Строитель», на территории ипподрома и в агропромышленном парке «Южный».

Для реализации было доставлено почти 420 тонн продукции на сумму 24 млн рублей. Поставки организовали 14 муниципальных районов.

Челнинцы активно приобретали картофель, лук, морковь, мясо, яйца, молоко и другие товары сельхозпроизводителей.

Следующие ярмарки пройдут 22 ноября на утвержденных ярмарочных площадках.

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.

