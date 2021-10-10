В Челны вылетит рабочая группа МЧС России для координации помощи после авиакатастрофы

В Набережные Челны прибудет рабочая группа МЧС России, которая займется координацией оказания помощи пострадавшим в результате авиакатастрофы под Мензелинском, их родным и близким. Возглавит группу врио главы ведомства Александр Чуприян, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Рабочая группа МЧС России с врио министра Александром Чуприяном вылетит в Набережные Челны. В составе рабочей группы сотрудники центрального аппарата, психологи МЧС России, медицинская бригада отряда «Центроспас», — заявили в пресс-службе.