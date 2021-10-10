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Ру Тат
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10 октября 2021  14:56

В Челны вылетит рабочая группа МЧС России для координации помощи после авиакатастрофы

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В Набережные Челны прибудет рабочая группа МЧС России, которая займется координацией оказания помощи пострадавшим в результате авиакатастрофы под Мензелинском, их родным и близким. Возглавит группу врио главы ведомства Александр Чуприян, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Рабочая группа МЧС России с врио министра Александром Чуприяном вылетит в Набережные Челны. В составе рабочей группы сотрудники центрального аппарата, психологи МЧС России, медицинская бригада отряда «Центроспас», — заявили в пресс-службе.

#МЧС России #Авиакатастрофа в Мензелинске
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