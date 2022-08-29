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Наука и образование
29 августа 2022  16:34
Евгения Кожеева

В Челны учить детей едут педагоги из Кирова и Оренбурга

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В этом году число учителей Набережных Челнов пополнили молодые специалисты — выпускники местного педагогического университета и педколледжа, окончившие Казанский федеральный университет уроженцы Казани и Елабуги, а также представители других регионов России. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель руководителя исполкома Автограда Рамиль Халимов.

«Мы очень рады, что приезжают педагоги из других регионов — Кирова, Оренбурга. Из Башкортостана очень много», — подчеркнул чиновник.

По словам представителя исполкома, увеличение количества учебных заведений требует дополнительных педагогических кадров. На сегодняшний день в Челнах работует 81 школа, в них трудятся 7 тыс. педагогов.

#Набережные Челны
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