В Челны на ярмарки завезли 108 тонн продукции на сумму более 16 млн рублей

В Набережных Челнах стартовали сельскохозяйственные ярмарки, которые с раннего утра развернулись на трех площадках города. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации.

Жители города могли купить качественную продукцию от фермеров республики — на площадке перед стадионом «Строитель» в поселке ГЭС, на территории Ипподрома и агропромышленном парке «Южный».

В широком ассортименте были представлены мясо говядины, баранины, птицы (гуси, утки, куры), яйца, сыры, масло сливочное, молоко разливное, овощная, кисломолочная и другая продукция.

На ярмарочные площадки завезено свыше 108 тонн сельскохозяйственной продукции на сумму более 16 млн рублей, от товаропроизводителей 14 муниципальных районов Республики Татарстан.

Следующие ярмарки пройдут 11 февраля на утвержденных ярмарочных площадках.