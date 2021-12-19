В Челны на ярмарки «Новогодний гусь» завезли 16,5 тонны мяса птицы

В Набережных Челнах на территории перед стадионом «Строитель», в агропромышленном парке «Южный» и на Ипподроме открылись предновогодние сельскохозяйственные ярмарки «Новогодний гусь». Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

На прилавках к предстоящим праздникам фермеры предлагали большой выбор мяса гусей, индоуток, кроликов, говядины, баранины и другой сельскохозяйственной продукции, завезенной из 16 районов республики. В первый ярмарочный день было реализовано свыше 16,5 тонны мяса птицы.

Следующие ярмарки пройдут сегодня, 19 декабря, на тех же площадках. Завершающие ярмарки этого года состоятся 25 и 26 декабря.