В Челнах на конкурс «Студент года» поступило рекордное количество заявок

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью

В Набережных Челнах завершился прием заявок на городской конкурс «Студент года 2021». В оргкомитет поступило рекордное количество заявок — в 13 номинациях решили принять участие более ста студентов и студенческих коллективов. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Особенную популярность среди учащихся приобрела номинация «Гран-при Студент года», победитель которой будет награжден благодарственным письмом и именной стипендией в 33 тыс. рублей.

Массовыми по числу заявок также стали номинации «Интеллект года», «Общественник года» и «Студенческая общественная организация».

До 25 декабря эксперты конкурса проведут оценку портфолио. Затем пройдут очные туры, где участники представят самопрезентации, а в номинациях «Творческая личность» и «Творческий коллектив» состоятся творческие выступления конкурсантов.

Подведение итогов и награждение состоятся в январе 2022 года в преддверии Всероссийского дня студенчества.

В прошлые годы «Гран-при Студент года» и именной стипендии депутата Госдумы удостоились Вероника Завьялова из медколледжа, Алексей Володин из филиала Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова, Алия Самигуллина из педагогического колледжа, Диана Мусина и Дмитрий Потапов из Набережночелнинского педагогического университета.