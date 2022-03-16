В челнинском продуктовом магазине загорелся холодильник, посетители эвакуировались

Сегодня утром по номеру вызова пожарной охраны 101 сообщили о пожаре в одном из продуктовых магазинов на проспекте Мира в Набережных Челнах.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

До прибытия пожарных из магазина эвакуировались восемь посетителей и четыре работника продуктового. Как установили огнеборцы, загорелось холодильное оборудование и деревянные поддоны в металлическом хозяйственном блоке.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В скором времени огонь удалось потушить полностью, в результате случившегося никто не пострадал. Площадь возгорания составила пять квадратных метров. Причина пожара устанавливается, как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.