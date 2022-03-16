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Ру Тат
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Происшествия
16 марта 2022  11:08
Павел Климчак

В челнинском продуктовом магазине загорелся холодильник, посетители эвакуировались

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Сегодня утром по номеру вызова пожарной охраны 101 сообщили о пожаре в одном из продуктовых магазинов на проспекте Мира в Набережных Челнах.

 

Фото: ГУ МЧС России по РТ

До прибытия пожарных из магазина эвакуировались восемь посетителей и четыре работника продуктового. Как установили огнеборцы, загорелось холодильное оборудование и деревянные поддоны в металлическом хозяйственном блоке.

 

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В скором времени огонь удалось потушить полностью, в результате случившегося никто не пострадал. Площадь возгорания составила пять квадратных метров. Причина пожара устанавливается, как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#пожар #магазин #Набережные Челны
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