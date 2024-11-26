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В челнинском приюте для бездомных животных «Азира» утеплили вольеры
Волонтеры и активисты, а также неравнодушные жители Набережных Челнов собрали одеяла, подушки, матрасы и многое другое для приюта бездомных животных «Азира». Вещи предназначены для утепления вольеров собак. О том, как питомцы попадают туда и какая еще помощь им требуется, рассказал директор заведения Ильхам Шакиров.
По его словам, сейчас приют принимает только тех животных, которые могут погибнуть, если останутся на улице. Например, раненые собаки. Забирали и тех, кого хотели усыпить. И это несмотря на, то что питомцы не представляли никакой угрозы.
В приюте содержатся более 140 собак разных возрастов. Они живут в больших и комфортных вольерах. Хозяин заведения отмечает, что эти собаки не представляют никакой угрозы для человека, потому что они добрые и адекватные. Напротив, некоторые из этих животных пострадали от рук человека.
Кого-то сбила машина, другую собаку сильно ударили палкой по голове, из-за чего она ослепла. Сейчас каждый «постоялец» получает должный уход и кормление. Всем этим занимаются руководители приюта и волонтеры. Есть и определенные трудности, с которыми они сталкиваются.
«На сегодняшний день у нас проблемы с соломой, потому что все будки, которые у нас есть, забиваем соломой на зиму (именно соломой, не сеном), потому что сено для этого не используется. Вторая проблема — у нас есть отапливаемое помещение, где находятся старички-инвалиды, нам на зиму надо 12 кубов дров», — рассказал Ильхам Шакиров.
Пока соломы и дров нет, челнинцы откликнулись и приняли участие в акции по сбору теплых вещей для собак.
«Данную ветошь мы смогли собрать в течение месяца благодаря неравнодушным челнинцам, волонтерам. Мы смогли собрать пледы, также полотенца. Все это поможет животным в суровые холода, которые будут в этом году», — рассказал активист Дмитрий Метла.
Кроме ветоши, в приют для бездомных животных привезли и корм. Дмитрий Метла дополнил, что планирует и в дальнейшем помогать братьям нашим меньшим.
Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой.
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