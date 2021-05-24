Подачу горячей воды после опрессовки труб в поселке ЗЯБ Набережных Челнов возобновили раньше срока в 130-ти домах. Об этом сообщили в филиале «Татэнерго» — «Набережночелнинский тепловые сети».
«Подключения начались раньше срока, еще в выходные. Сегодня Набережночелнинские тепловые сети (НЧТС) возобновили подачу горячего водоснабжения в более 130-ти жилых домах», — сообщили в компании.
Напомним, в Челнах проходит первый этап гидравлических испытаний, который стартовал 17 мая и продлится по 30 мая. В ходе работ был отключен 201 объект в поселке ЗЯБ и жилом районе Замелекесье (25-й и 26-й микрорайоны).
Кроме жилых домов, горячую воду раньше срока получили БСМП, педуниверситет и его студенческие общежития, а также реабилитационный центр «Изгелек».
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В челнинском поселке ЗЯБ раньше срока дали горячую воду
Подачу горячей воды после опрессовки труб в поселке ЗЯБ Набережных Челнов возобновили раньше срока в 130-ти домах. Об этом сообщили в филиале «Татэнерго» — «Набережночелнинский тепловые сети».
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