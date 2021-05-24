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Ру Тат
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24 мая 2021  15:12
Эльвира Мухаметдинова

В челнинском поселке ЗЯБ раньше срока дали горячую воду

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Подачу горячей воды после опрессовки труб в поселке ЗЯБ Набережных Челнов возобновили раньше срока в 130-ти домах.  Об этом сообщили в филиале «Татэнерго» — «Набережночелнинский тепловые сети».

«Подключения начались раньше срока, еще в выходные. Сегодня Набережночелнинские тепловые сети (НЧТС) возобновили подачу горячего водоснабжения в более 130-ти жилых домах», — сообщили в компании.
 
Напомним, в Челнах проходит первый этап гидравлических испытаний, который стартовал 17 мая и продлится по 30 мая. В ходе работ был отключен 201 объект в поселке ЗЯБ и жилом районе Замелекесье (25-й и 26-й микрорайоны).  
 
Кроме жилых домов, горячую воду раньше срока получили БСМП, педуниверситет и его студенческие общежития, а также реабилитационный центр «Изгелек».
 

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