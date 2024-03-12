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В челнинском поселке ЗЯБ пожарные потушили горящий частный дом
Сегодня утром в поселке ЗЯБ в Набережных Челнах загорелся частный дом и надворные постройки. Об этом сообщают в ГУ МЧС России по РТ.
На место прибыли силы Набережночелнинского гарнизона. Пожарным потребовалось чуть больше часа, чтобы потушить огонь.
В результате никто не пострадал.
По предварительным данным, причиной пожара стало несоответствие противопожарной отступки от дымовой трубы до конструкций бани. От бани огонь перекинулся на преддомовые постройки с последующим переходом на чердак дома.
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