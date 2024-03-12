В челнинском поселке ЗЯБ пожарные потушили горящий частный дом

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Сегодня утром в поселке ЗЯБ в Набережных Челнах загорелся частный дом и надворные постройки. Об этом сообщают в ГУ МЧС России по РТ.

На место прибыли силы Набережночелнинского гарнизона. Пожарным потребовалось чуть больше часа, чтобы потушить огонь.

В результате никто не пострадал.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

По предварительным данным, причиной пожара стало несоответствие противопожарной отступки от дымовой трубы до конструкций бани. От бани огонь перекинулся на преддомовые постройки с последующим переходом на чердак дома.