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Происшествия 12 марта 2024 12:23

В челнинском поселке ЗЯБ пожарные потушили горящий частный дом

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Фото: ГУ МЧС России по РТ

Сегодня утром в поселке ЗЯБ в Набережных Челнах загорелся частный дом и надворные постройки. Об этом сообщают в ГУ МЧС России по РТ.

На место прибыли силы Набережночелнинского гарнизона. Пожарным потребовалось чуть больше часа, чтобы потушить огонь.

В результате никто не пострадал.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

По предварительным данным, причиной пожара стало несоответствие противопожарной отступки от дымовой трубы до конструкций бани. От бани огонь перекинулся на преддомовые постройки с последующим переходом на чердак дома.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

#Набережные Челны #пожар
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