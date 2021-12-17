В челнинском парке «Прибрежный» оборудуют территорию для собаководов и их питомцев

Жители Набережных Челнов могут принять участие в формировании dog-friendly среды, которая появится в парке «Прибрежный». Фонд «Институт развития городов РТ», архитектурное бюро «Архдесант» и команда URBAN PET запустили анонимное исследование, результаты которого помогут сформировать уникальную территорию для собаководов и их питомцев.

Исследование включает семь разделов с вопросами о владельце и его питомце, специфике и географии выгулов.

Полученные результаты помогут создать комфортную и функциональную территорию для самых разных активностей: от свободного выгула и тренировочного процесса до фестивалей и выставок для владельцев.

Над архитектурной концепцией парка «Прибрежный» работает бюро «Архитектурный десант». Сейчас проект находится на согласовании администрации города. Далее после доработки проектные решения и кадры визуализации будут представлены жителям.

Приоритетными при разработке проекта парка являются сохранение самобытного природного ландшафта внутри леса и обогащение парка инфраструктурой для прогулок и отдыха.

Функциональные площадки располагаются на периферии леса, а в центральной части инфраструктура представлена в основном деревянными малыми архитектурными формами и навигацией.