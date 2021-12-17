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Ру Тат
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Строительство
17 декабря 2021  14:16
Эльза Кузнецова

В челнинском парке «Прибрежный» оборудуют территорию для собаководов и их питомцев

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Жители Набережных Челнов могут принять участие в формировании dog-friendly среды, которая появится в парке «Прибрежный». Фонд «Институт развития городов РТ», архитектурное бюро «Архдесант» и команда URBAN PET запустили анонимное исследование, результаты которого помогут сформировать уникальную территорию для собаководов и их питомцев. 

Исследование включает семь разделов с вопросами о владельце и его питомце, специфике и географии выгулов. 
Полученные результаты помогут создать комфортную и функциональную территорию для самых разных активностей: от свободного выгула и тренировочного процесса до фестивалей и выставок для владельцев. 

Над архитектурной концепцией парка «Прибрежный» работает бюро «Архитектурный десант». Сейчас проект находится на согласовании администрации города. Далее после доработки проектные решения и кадры визуализации будут представлены жителям. 

Приоритетными при разработке проекта парка являются сохранение самобытного природного ландшафта внутри леса и обогащение парка инфраструктурой для прогулок и отдыха. 

Функциональные площадки располагаются на периферии леса, а в центральной части инфраструктура представлена в основном деревянными малыми архитектурными формами и навигацией.

#парки и скверы рт
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