В челнинском парке появится экстремальный аттракцион

Парк культуры и отдыха Набережных Челнов через сайт госзакупок РФ ищет поставщика экстремального аттракциона «Цепочная карусель». За него он готов заплатить 13,5 млн рублей.

Карусель, судя по отзывам в интернете, пользуется большой популярностью среди посетителей парков. В отличие от привычных вращающихся аттракционов пассажиров здесь поднимают на 18,4 метра, после чего механизм постепенно начинает набирать обороты.

При этом отдыхающие не только получают прилив адреналина, но и наслаждаются общим видом парка и прилегающих к нему территорий.

По словам продавцов, аттракцион полностью безопасен, все сидения закреплены прочными длинными цепями.