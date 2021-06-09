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Ру Тат
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9 июня 2021  20:09
Эльвира Мухаметдинова

В челнинском парке появится экстремальный аттракцион

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Парк культуры и отдыха Набережных Челнов через сайт госзакупок РФ ищет поставщика экстремального аттракциона «Цепочная карусель». За него он готов заплатить 13,5 млн рублей.

Карусель, судя по отзывам в интернете, пользуется большой популярностью среди посетителей парков. В отличие от привычных вращающихся аттракционов пассажиров здесь поднимают на 18,4 метра, после чего механизм постепенно начинает набирать обороты.

При этом отдыхающие не только получают прилив адреналина, но и наслаждаются общим видом парка и прилегающих к нему территорий.

По словам продавцов, аттракцион полностью безопасен, все сидения закреплены прочными длинными цепями.

#набережные челны #аттракционы #Парк культуры и отдыха
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