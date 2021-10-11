В челнинском морге начали выдавать тела погибших в крушении самолета под Мензелинском
В городском морге Набережных Челнов начали выдавать тела погибших при крушении самолета L-410 под Мензелинском.
На фото, сделанных собственным корреспондентом ИА «Татар-информ», видно, что на территории морга выстроились ритуальные машины, а у входа собрались десятки людей. Родные и близкие погибших на улице ожидают, когда смогут забрать тела.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что авиакатастрофа произошла накануне в десятом часу утра под Мензелинском. Легкий целевой самолет L-410 с 22 людьми на борту рухнул вблизи жилых домов. В результате крушения погибли 16 человек, шестеро пострадавших были доставлены в больницы.