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Ру Тат
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11 октября 2021  12:42
Полина Шевчук

В челнинском морге начали выдавать тела погибших в крушении самолета под Мензелинском

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В городском морге Набережных Челнов начали выдавать тела погибших при крушении самолета L-410 под Мензелинском.

 

Фото: © Валентин Кулагин

На фото, сделанных собственным корреспондентом ИА «Татар-информ», видно, что на территории морга выстроились ритуальные машины, а у входа собрались десятки людей. Родные и близкие погибших на улице ожидают, когда смогут забрать тела.

 

Фото: © Валентин Кулагин

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что авиакатастрофа произошла накануне в десятом часу утра под Мензелинском. Легкий целевой самолет L-410 с 22 людьми на борту рухнул вблизи жилых домов. В результате крушения погибли 16 человек, шестеро пострадавших были доставлены в больницы.

 

Фото: © Валентин Кулагин


 

#крушение самолета #Авиакатастрофа в Мензелинске
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