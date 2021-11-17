В челнинском микрорайоне Замелекесье после ДТП со школьницей установят светофор

В микрорайоне Замелекесье Набережных Челнов будет установлен светофор. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Сквозной проезд с установкой светофорного объекта на проспекте Фоменко будет обустроен по поручению мэра Наиля Магдеева. Такое решение позволит повысить безопасность дорожного движения на пересечении дорог по улице Гостева и по проспекту Фоменко.

На этом перекрестке 12 ноября 35-летний водитель автомобиля «Лада Приора» сбил девятилетнюю школьницу, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.