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Происшествия
26 апреля 2022  11:21
Полина Шевчук

В челнинском гараже полицейские обнаружили 2 тыс. литров паленой водки и виски

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В Набережных Челнах сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Набережным Челнам установили факт незаконной продажи алкоголя кустарного производства, рассказали в пресс-службе МВД по РТ.

Паленый алкоголь хранился в одном из городских гаражей. Из помещения стражи порядка изъяли более 2 тыс. литров алкоголя – водка и виски – под различными наименованиями.

Продукция направлена на экспертизу.
 

#паленый алкоголь #уэбипк мвд по рт
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