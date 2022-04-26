В челнинском гараже полицейские обнаружили 2 тыс. литров паленой водки и виски

В Набережных Челнах сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Набережным Челнам установили факт незаконной продажи алкоголя кустарного производства, рассказали в пресс-службе МВД по РТ.

Паленый алкоголь хранился в одном из городских гаражей. Из помещения стражи порядка изъяли более 2 тыс. литров алкоголя – водка и виски – под различными наименованиями.

Продукция направлена на экспертизу.

