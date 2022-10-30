В челнинском дворе после программы «Наш двор» появился аквариум

В одном из дворов Набережных Челнов после реализации президентской программы «Наш двор» появился аквариум. Мэрия Автограда в своем Telegram-канале рассказала о его появлении.

Внутри двора 50/01 находилась трансформаторная подстанция. После преображения территории у специалистов проекта возникло желание осовременить этот объект.

Тогда директор МУП «ПАД» Марат Анисимов пригласил известных художников граффити Марата Билялова и Геру Титова. Вместе они придумали макет и за четыре полных рабочих дня создали из подстанции необычный объект.

Рисунок получился объемным. «Несмотря на холод, дождь и местами снег, мы довольно-таки быстро сделали этот объект. Идеи были разные, мы с Герой нарисовали порядка трех-четырех эскизов. Один реализовали в 32-м комплексе, один здесь», — рассказал Марат Билялов.

На первой работе ребята по заказу МУП ПАД воссоздали из подстанции лес.

«Пробный вариант в 32-м комплексе зашел на ура, мы сделали интересные детали. Во втором подборе решили сделать домашний аквариум, который будет виден всем», — поделился Гера Титов.