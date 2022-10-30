news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
30 октября 2022  15:10
Эльза Кузнецова

В челнинском дворе после программы «Наш двор» появился аквариум

news_top_970_100
В челнинском дворе после программы «Наш двор» появился аквариум

В одном из дворов Набережных Челнов после реализации президентской программы «Наш двор» появился аквариум. Мэрия Автограда в своем Telegram-канале рассказала о его появлении. 

Внутри двора 50/01 находилась трансформаторная подстанция. После преображения территории у специалистов проекта возникло желание осовременить этот объект. 

Тогда директор МУП «ПАД» Марат Анисимов пригласил известных художников граффити Марата Билялова и Геру Титова. Вместе они придумали макет и за четыре полных рабочих дня создали из подстанции необычный объект. 

Рисунок получился объемным. «Несмотря на холод, дождь и местами снег, мы довольно-таки быстро сделали этот объект. Идеи были разные, мы с Герой нарисовали порядка трех-четырех эскизов. Один реализовали в 32-м комплексе, один здесь», — рассказал Марат Билялов.

На первой работе ребята по заказу МУП ПАД воссоздали из подстанции лес.

«Пробный вариант в 32-м комплексе зашел на ура, мы сделали интересные детали. Во втором подборе решили сделать домашний аквариум, который будет виден всем», — поделился Гера Титов.

Фото: https://t.me/nabchelnyofficial

#программа наш двор
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100