В челнинском ДК «КАМАЗ» состоялся концерт «Служу России»

В ДК «КАМАЗ» Набережных Челнов состоялся концерт «Служу России». В холле гостей встречали духовой оркестр кадетской школы №82 и «живой» коридор из числа кадетов школы №49, которые вручали поздравительные открытки приглашенным. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Глава администрации района Винер Харисов обратился ко всем присутствующим в зале, отметив, что в День защитника Отечества челнинцы в первую очередь вспоминают дорогих ветеранов.

«От всей души благодарю вас, кто пожертвовал своей юностью и здоровьем ради своей страны и своего народа. Низкий поклон вам за героизм, смелость и стойкость. Вы — гордость страны, Герои с большой буквы, пример для подражания», — сказал Харисов.

Благодарственные письма главы администрации Автозаводского района по итогам работы в 2021 году вручили звукорежиссеру Дворца культуры «КАМАЗ» Илье Щербинину, педагогу дополнительного образования городского дворца творчества детей и молодежи Вячеславу Комиссарову и звукорежиссеру молодежного центра «Орион» Руслану Юсупову.

Дипломом победителя районного тура конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд» в номинации «Мужчина — благородное сердце» был отмечен председатель набережночелнинской организации Всероссийского общества слепых Андрей Челноков.

На сцену ДК «КАМАЗ» вышли Русский народный хор ветеранов им. Ф.А. Горбунова, солисты Илья Васильев, Елизавета Крылова, Юрий Рыбин, хореографические ансамбли «Грация», «Яз» и «Бисеринки», ансамбли «Наигрыш», «Йолдыз» и «Бусики», а также воспитанники Кадетской школы №82.

В финале праздничной программы прозвучала песня «Ты живи, моя Россия» в исполнении солистки Дворца культуры «КАМАЗ» Регины Адиатуллиной.