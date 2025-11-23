В челнинском детсаду организовали сбор помощи для военнослужащих

В детском саду №117 «Уенчык» Набережных Челнов собрали гуманитарную помощь для участников специальной военной операции.

К благотворительной акции присоединились педагоги, родители и воспитанники учреждения.

В рамках сбора были подготовлены необходимые на передовой вещи: средства личной гигиены, тёплая одежда, продукты длительного хранения, медикаменты и другие позиции, востребованные военнослужащими.

Гуманитарный груз передан заместителю председателя Ассоциации городского совета ветеранов СВО Тимуру Нусратову и представителям региональной общественной благотворительной организации «ДШМГ „БАРС“», которые обеспечивают адресную поддержку бойцов.

Особое место в посылке заняли детские рисунки и письма, подготовленные воспитанниками. В них ребята выразили благодарность и слова поддержки военнослужащим.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.