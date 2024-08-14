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В челнинском арт-пространстве «АртХанә» открылась выставка о российской идентичности
В Набережных Челнах на базе молодежного центра «Шатлык» открылось пространство современного искусства «АртХанә», где состоялась первая выставка «НАСЛЕДИЕ», организованная под руководством художницы Надежды Хасановой. Об этом рассказали «Татар-информу» организаторы выставки.
Художники, чьи работы представлены на выставке, обращаются к актуальным для общества темам, затрагивающим культурный контекст России. Как сообщают организаторы, через свои картины и инсталляции они выражают эмоции и переживания, отражая многообразие российской идентичности.
Отметим, что проект реализуется при поддержке проекта «Росмолодежь. Гранты». Выставка «НАСЛЕДИЕ» продлится до 29 августа.
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