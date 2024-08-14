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Общество 14 августа 2024 15:51

В челнинском арт-пространстве «АртХанә» открылась выставка о российской идентичности

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В Набережных Челнах на базе молодежного центра «Шатлык» открылось пространство современного искусства «АртХанә», где состоялась первая выставка «НАСЛЕДИЕ», организованная под руководством художницы Надежды Хасановой. Об этом рассказали «Татар-информу» организаторы выставки.

Художники, чьи работы представлены на выставке, обращаются к актуальным для общества темам, затрагивающим культурный контекст России. Как сообщают организаторы, через свои картины и инсталляции они выражают эмоции и переживания, отражая многообразие российской идентичности.

Отметим, что проект реализуется при поддержке проекта «Росмолодежь. Гранты». Выставка «НАСЛЕДИЕ» продлится до 29 августа.

Фото: Пространство современного искусства АРТХАНӘ

#выставка #Набережные Челны
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