В челнинском арт-пространстве «АртХанә» открылась выставка о российской идентичности

В Набережных Челнах на базе молодежного центра «Шатлык» открылось пространство современного искусства «АртХанә», где состоялась первая выставка «НАСЛЕДИЕ», организованная под руководством художницы Надежды Хасановой. Об этом рассказали «Татар-информу» организаторы выставки.

Художники, чьи работы представлены на выставке, обращаются к актуальным для общества темам, затрагивающим культурный контекст России. Как сообщают организаторы, через свои картины и инсталляции они выражают эмоции и переживания, отражая многообразие российской идентичности.

Отметим, что проект реализуется при поддержке проекта «Росмолодежь. Гранты». Выставка «НАСЛЕДИЕ» продлится до 29 августа.