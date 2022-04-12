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Ру Тат
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Общество
12 апреля 2022  07:39

В челнинской школе прокомментировали видео с кражей еды из столовой

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В соцсетях распространилось видео, на котором работники школьной столовой в Набережных Челнах якобы мешками выносят из нее продукты. В руководстве школы заявили, что кражи не могло быть.

В мешках скорее всего отходы или одежда для стирки, предположили в администрации школы №20. В столовой, как и в других помещениях школы работают видеокамеры, передают «Челнинские известия».

На видео, опубликованном в челнинских группах, видны женщины, которые выносят из здания школы мешки, которые грузят в машину. 

«Посмотрите, куда уходят деньги, которые мы платим за питание наших детей. Работники столовой приходят и уходят через задний ход, при этом постоянно таскают мешками к себе в машину. Где контроль? Почему не проверяют этих работников?», - произносит автор ролика.
 

#Школьные столовые
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