В челнинской школе появилась «Парта Героя» в память о бойце СВО

В школе №15 Набережных Челнов появилась «Парта Героя» в честь военнослужащего Сергея Корсакова, погибшего в зоне проведения специальной военной операции. На мероприятии побывали родственники и друзья бойца.

Уникальная инициатива помогает школьникам развивать чувство патриотизма и уважения к истории своей страны.

«Когда нужно было встать на защиту Родины, отговаривать его было бесполезно, — вспоминают родные. — Если Сергей Корсаков что-то решил, то он всегда шел к своей цели».

Фото: © Эльмира Гайнутдинова

Бабушка героя Римма Берёзкина сама провожала любимого внука.

«„Сыночка, может, не пойдешь?“. „Бабуль, нет, я пойду. Я пойду, ты не успеешь оглянуться, я уже в отпуск выйду. Приду домой. Ты мою старую обувь не убирай. Я еще на работу выйду. Вот приеду и на работу выйду“. „Сыночка, ты что, может, не поедешь?“. „Поеду, я все уже подписал“», — вспоминает женщина.

Фото: © Эльмира Гайнутдинова

Елена Сабиргалиева, учительница Сергея Корсакова, говорит, что такие дети рождаются, наверное, раз в 100 лет.

«Потому что это очень-очень честный мальчик. Когда у человека обостренное чувство справедливости, из него вырастает вот такой замечательный патриот», — говорит педагог.

Таким решительным его и запомнили. А еще Сергей Корсаков очень любил своего младшего брата.

«Все спрашивал про младшего братишку, скучал по нему. „Мам, ты только смотри за Матвеем“. Где-нибудь упадет — „Мама, ты что не смотришь за ним? Меня не хватает на вас“. И почему-то всегда говорил: „Я же ему, как отец“. Видимо, то, что намного старше», — говорит Мария Берёзкина, мама Сергея Корсакова.

Фото: © Эльмира Гайнутдинова

В зоне проведения специальной военной операции челнинец был с июля по декабрь 2022 года. Он был разведчиком-пулеметчиком. За героизм и самоотверженность ему был присвоен орден Мужества посмертно. О своем друге рассказал и Данис Исламов. Он тоже был в зоне специальной военной операции, но вернулся домой после ранения. В БСМП из его поясницы извлекли осколок мины.

«Всегда приходил на помощь. В чем бы помощь ни требовалась, он всегда приходил. Ответственный был, добрый. Надо было чем-то поделиться, он обязательно делился. По поводу людей на специальной военной операции, в принципе, там большинство такие», — поделился друг Сергея Корсакова.

Фото: © Эльмира Гайнутдинова