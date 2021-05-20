В челнинской школе «Адымнар» начали принимать заявки от желающих в ней учиться

В Набережных Челнах стартовала приемная кампания в полилингвальную школу «Адымнар», сообщил журналистам начальник Управления образования исполкома города Рустем Хузин.



Набор будет осуществляться среди учащихся со второго по седьмые классы. Родителям, желающим отдать ребенка в новую школу, необходимо подать заявку. Ее форму можно найти на странице «Адымнар.Чаллы» в социальной сети Instagram, объяснил спикер.



Подать документ нужно до 20 июня. На сайте родителям также предлагается заполнить анкету. При этом анализ анкетных данных станет первым этапом отбора будущих учеников в полилингвальную школу. Основным же критерием станет склонность ребенка к освоению языков. Далее среди претендентов проведут олимпиады по языкам и математике. Завершающим этапом приема станет собеседование.



Параллельно в школе идёт отбор педагогического состава. «Заявки поданы, идут открытые уроки, собеседования. Основной критерий — владение языками, умение вести уроки на татарском и английском», — сообщил Хазин.



Что же касается строительства школы, то оно идёт полным ходом. Сегодня выполнено 58% от общего объема строительно-монтажных работ. Само здание уже возведено. Строители приступили к отделочным работам и монтажу оборудования, подчеркнул спикер.

«Оснащение школы ведётся по самым высоким стандартам. Мы с вновь назначенным директором школы посетили полилингвальные образовательные учреждения в Казани и Елабуге. Ещё раз осмотрели новые челнинские школы с тем, чтобы воплотить в строящемся здании все лучшее из увиденного. И, кажется, нам это удалось», — отметил спикер.



Одним из новшеств, которого нет ни в одной из существующих школ Автограда, станет использование в «Адымнар» учебников на татарском и английском языках при изучении предметов, несвязанных с филологией. Это будут учебники по физике, математике и другим предметам.



«Преподавание точных и других наук на татарском и английском языках будет вестись с учетом особенностей класса, уровня его подготовленности», — заявил Хузин.



Начальник Управления образования также отметил, что в полилингвальной школе планируется организовать большую работу по дополнительному образованию. Учащиеся смогут посещать кружки по журналистике, театральную студию, спортивные секции и многое другое. «Все это затратно в плане оснащения, но школа получит все необходимое», — сообщил представитель исполкома.



Кроме того, школа «Адымнар» будет отвечать всем требованиям безопасности. «Учреждение оборудуют по первой категории системы безопасности. Она предусматривает установку контрольного пункта для въездного транспорта, турникеты, тревожную кнопку, видеокамеры, систему голосового оповещения, систему противопожарной безопасности», — отметил спикер.

