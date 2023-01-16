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Ру Тат
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Происшествия
16 января 2023  19:58
Павел Климчак

Жильцы челнинской многоэтажки выбегали из дома, спасаясь от пожара

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Сегодня вечером по номеру вызова пожарной охраны 101 сообщили о возгорании в многоэтажке на улице Шамиля Усманова в Набережных Челнах. Очевидцы сняли на видео густой столб дыма, который выходил из окон дома.

На месте пожарные установили, что возгорание произошло в одной из квартир на шестом этаже дома. До прибытия огнеборцев из дома эвакуировались 36 человек, в том числе восемь детей.

Через некоторое время пожар локализовали по площади 12 квадратных метров, а еще через несколько минут огонь полностью потушили. Причина возгорания выясняется. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#пожар
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