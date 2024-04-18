В челнинской горбольнице №5 мужчине удалили 150 камней и огромную опухоль

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Врачи горбольницы №5 провели операцию мужчине по удалению большой опухоли из мочевого пузыря. Кроме того, под новообразованием скрывалась еще одна «находка» — больше 150 камней. Благодаря профессионализму медиков их благополучно удалили. Необычная операция длилась всего 1 час.

В урологическое отделение медучреждения мужчина поступил в тяжелом состоянии. Челнинец жаловался на острую задержку мочи, сильную боль и рези. После необходимых исследований врачами 5-й горбольницы была выявлена острая задержка мочи. 3 дня врачи готовили пациента к операции.

«У пациента была доброкачественная опухоль предстательной железы. Она, увеличиваясь, сдавливает мочеиспускательный канал, нарушает мочеиспускание и таким образом является предвестником того, что в мочевом пузыре формируется остаточная моча», — рассказал врач-уролог Городской больницы №5 Рустам Абдурахманов.

Кроме того, во время операции обнаружилось, что под опухолью скрываются больше 150 камней. По словам врача-уролога, они были настолько мелкими, что не поддавались удалению. В итоге врачи убрали их с помощью шприца.

Данную операцию выполнили без разреза при помощи эндоскопа. Она прошла успешно. В больнице пациент находился всего 3 дня. Теперь же ему предстоит пройти полный курс реабилитации.

Врач-уролог Городской больницы № 5 Рашад Насибов добавил, что всем мужчинам раз в год нужно проходить диспансеризацию, это позволяет диагностировать заболевания на ранних этапах.