В челнинских «Мастеровых» прошла первая новогодняя елка мэра для детей военнослужащих

В Набережных Челнах стартовала череда новогодних елок мэра. Праздники пройдут в различных учреждениях города, на этот раз дети побывали в настоящей новогодней сказке, которую для них создали в русском драматическом театре «Мастеровые». Фотографиями в своем Telegram-канале поделился мэр Наиль Магдеев.

«Пригласил в новое здание русского драматического театра „Мастеровые“ важных гостей — школьников, достигших успехов в учебе, спорте, общественной жизни. Вместе с ними мы оглядывались в уходящий в историю 2022 год и загадывали желания на Новый год», — написал глава Автограда.

Новое здание театра украсили яркими гирляндами, а внутри юных зрителей встречала новогодняя елка и аниматоры.

Перед началом представления мэр Челнов Наиль Магдеев поприветствовал ребят и отметил их достижения: «Благодаря вашим усилиям, помощи и поддержке ваших учителей, наставников, тренеров и родителей вы смогли достичь определенных высот в учебе, спорте, культуре. Во всех тех сферах, которые вам интересны, и мы вместе с родителями гордимся вами, вашими успехами».

Гостям праздника — детям из малообеспеченных семей, детям военнослужащих, активистам общественных организаций и отличникам учебы представили спектакль «Алиса, беги!».

После спектакля все дети получили сладкие подарки.