В челнинских автобусах установили камеры видеофиксации

В Набережных Челнах во всех автобусах большой вместимости установили камеры видеофиксации. Сделано это для борьбы с нерадивыми автолюбителями. При нарушении видео отправляются в Госавтоинспекцию для принятия мер, сообщается в телеграм-канале городской администрации.

Уточняется, что правила дорожного движения разрешают автомобилистам останавливаться на остановках общественного транспорта для посадки и высадки пассажиров, однако некоторые из них пренебрегают ПДД.

Пассажиры жалуются, что автомобилисты бросают свои машины где попало и автобус не может подъехать к остановке, за транспортом приходится бежать.

Водителям автобусов также приходится тяжело, объезжая припаркованные автомобили. Снижается маневренность транспорта, увеличивается риск аварийных ситуаций на дорогах. Так, за 20 дней августа зарегистрировано около 90 нарушений.

«Просим всех участников дорожного движения соблюдать правила дорожного движения и относиться друг к другу уважительно», — призвали в мэрии.