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Ру Тат
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Происшествия
23 марта 2022  12:28
Полина Шевчук

В челнинский приют для бездомных животных «Азира» вернули электричество

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Накануне в СМИ и соцсетях появилась информация, что в челнинском приюте для бездомных животных «Азира» отключили электричество. Причиной отключения стал долг организации за электроэнергию – чуть больше 19 тыс. рублей.

Сотрудники приюта обратились к неравнодушным гражданам с просьбой о помощи. 

«У нас СОС, отключили электричество! Пожалуйста помогите закрыть! Холодильники потекут, там мясо… жалко пропадет», – написали на странице в соцсети работники.

Как удалось выяснить «Татар-информ», счет за электроэнергию оплачен и свет в приют вернули. 
 

#приют для животных #приют для бездомных животных
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