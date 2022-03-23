В челнинский приют для бездомных животных «Азира» вернули электричество

Накануне в СМИ и соцсетях появилась информация, что в челнинском приюте для бездомных животных «Азира» отключили электричество. Причиной отключения стал долг организации за электроэнергию – чуть больше 19 тыс. рублей.

Сотрудники приюта обратились к неравнодушным гражданам с просьбой о помощи.

«У нас СОС, отключили электричество! Пожалуйста помогите закрыть! Холодильники потекут, там мясо… жалко пропадет», – написали на странице в соцсети работники.

Как удалось выяснить «Татар-информ», счет за электроэнергию оплачен и свет в приют вернули.

