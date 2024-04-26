В Челнах знания по истории проверили сотрудники исполкома, депутаты Горсовета и Госсовета

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Сегодня в России прошла международная акция «Диктант Победы». Набережные Челны не остались в стороне. Площадки для проверки знаний по истории развернули в 14 образовательных учреждениях, а также в мэрии. В последней свои знания по истории проверили сотрудники исполкома, депутаты Горсовета и Госсовета.

Первый замруководителя исполкома Илья Зуев признается, что в школе любил историю, поэтому получал только «четверки» и «пятерки». В «Диктанте Победы» участие принимает не в первый раз.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«У меня дедушка был фронтовик. Он был танкистом, участвовал в великом танковом сражении на Курской дуге в 1943 году. Был орденоносец, и даже как минимум в память о нем мне всегда интересно участвовать в „Диктанте Победы“», — сказал он.

Не в первый раз участвует в акции и заместитель мэра Челнов Ирина Сагидуллина. По ее словам, вопросы по истории достаточно сложные, но интересные.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Я думаю, это даст нам еще один толчок к тому, чтобы мы обновили свои знания. Потому что именно знание истории и сохранение ценностей наших традиционных поможет нам сохранить нашу идентичность и научить наших детей любить нашу Родину», — отметила она.

Депутат Госсовета РТ Руслан Нигматулин подчеркнул, что важно помнить о том, как воевали наши деды. «Важно знать историю, потому что мы также ее передаем следующему поколению, своим детям, поэтому я тоже поддерживаю эту акцию», — отметил он.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Депутат Госсовета РТ Олег Николаев поделился, что в этом году задания были посложнее.

«В прошлом году были полегче. А так я ежегодно принимаю в „Диктанте Победы“. Не знать историю своей страны — как жить дальше?» — убежден парламентарий.

«Я думаю, это очень нужное мероприятие, потому что мы должны знать свою историю, историю нашей страны. И наши деды, прадеды воевали для нас в годы Великой Отечественной войны», — поделился мнением глава администрации Автозаводского района Винер Харисов.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Диктант Победы» проводится в 6-й раз. По словам организаторов, вопросы для него взяты из школьной программы. Они посвящены годам Великой Отечественной войны.

«В этом году большое внимание уделяется освобождению территорий от захватчиков. Конечно же, 80-летию со дня снятия блокады города-героя Ленинграда», — пояснил Марс Гафуров, директор центра образования №62.

На написание «Диктанта Победы» участникам дается 45 минут. Им необходимо ответить на 25 вопросов: 15 из которых — это тестовая часть, а на 10 необходимо внести краткий ответ. Узнать свои результаты можно на следующий день. Проверить знания по истории можно было и в режиме онлайн. Вопросы доступны на сайте диктантпобеды.рф.