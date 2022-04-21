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Происшествия
21 апреля 2022  10:30
Полина Шевчук

В Челнах житель Ленинградской области попался с килограммом синтетики по пути в Уфу

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На посту «Тула-1» в Набережных Челнах автоинспекторы остановили иномарку, за рулем которой находился 49-летний житель Ленинградской области.

Как рассказали в пресс-службе МВД по РТ, при досмотре автомобиля в багажнике был найден сверток с веществом. Экспертиза установила, что в пакете более килограмма синтетического наркотика.

Наркокурьер рассказал правоохранителям, что забрал партию товара в лесу в Московской области и вез его в Уфу, где планировал продать.

По данному факту возбуждено уголовное дело.
 

 

#наркокурьер #наркотики #синтетика
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