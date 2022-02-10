В Челнах жильцам ряда домов проведут перерасчет за отопление

В исполком Набережных Челнов от возмущенных жителей поступили жалобы и звонки из-за больших сумм в счетах-фактурах за январь. Все звонки и письма были проанализированы, сообщил на пресс-конференции руководитель исполкома Автограда Фарид Салахов.

«Среднемесячная температура воздуха в декабре была -4,5 градуса, тогда как в январе — -11,5 градусов. Соответственно, понижение на семь градусов в результате и стало причиной того, что рост цен за тепло составил 4,4%», — дал официальное разъяснение ситуации глава исполкома.

По словам спикера, всем управляющим компаниям было дано указание постоянно контролировать автоматику, регулирующую подачу тепла в зависимости от температуры воздуха, и постоянно осуществлять наладку системы отопления.

Перерасчет сделают пока лишь в тех многоквартирных домах, которые обслуживает МУП УК «Автозаводский».

«При производстве расчетов была допущена ошибка, человеческий фактор. Из общего количества потребленной тепловой энергии не вычли объем потребленной энергии, затраченной на подогрев воды. Эту ошибку выявили сами сотрудники МУПа. Об этом они известили жителей», — пояснил Салахов.

В случаях, если челнинцы считают, что начисления за ЖКУ проведены неверно, им необходимо обращаться в управляющую компанию с расчетками, где указана квадратура квартиры и количество прописанных жителей. В случае обнаружения ошибки будет выполнен перерасчет на следующий месяц.