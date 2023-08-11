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В Челнах женщина родила двойню, это шестой и седьмой ребенок в семье
Медики Перинатального центра КДМЦ Набережных Челнов помогли многодетной матери родить двойню. Об этом рассказали в пресс-службе Камского детского медицинского центра.
На свет появились две девочки, они стали шестым и седьмым ребенком в семье.
«Малышки появились на свет на сроке 37 недель. Их вес при рождении составил 2230 и 2300 граммов. Девочки сейчас находятся в реанимации новорожденных. По мнению врачей, состояние младенцев стабильное, но им придется провести какое-то время в больнице», – поделились в КДМЦ.
Больше всего у появившихся на свет девочек сестер и всего один брат, самой старшей девочке в семье 12 лет.
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