В Челнах женщина попала в больницу, влетев на внедорожнике в бетонный забор

ДТП произошло накануне около одиннадцати утра на улице Магистральная в Набережных Челнах.

По рассказам очевидцев ДТП, женщина за рулем внедорожника Toyota не справилась с управлением на скользкой дороге и на полном ходу снесла бетонный забор.

Фото: © очевидцы



Судя по присланным фото, удар был достаточно мощным – несколько секций ограждения завалились.

Фото: © очевидцы



«Женщину-водителя забрали медики скорой помощи. Она травмировала голову», - пояснили свидетели аварии.