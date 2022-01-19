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Происшествия
19 января 2022  07:16
Полина Шевчук

В Челнах женщина попала в больницу, влетев на внедорожнике в бетонный забор

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В Челнах женщина попала в больницу, влетев на внедорожнике в бетонный забор

ДТП произошло накануне около одиннадцати утра на улице Магистральная в Набережных Челнах.

По рассказам очевидцев ДТП, женщина за рулем внедорожника Toyota не справилась с управлением на скользкой дороге и на полном ходу снесла бетонный забор.

 

Фото: © очевидцы 


Судя по присланным фото, удар был достаточно мощным – несколько секций ограждения завалились.

 

Фото: © очевидцы 


«Женщину-водителя забрали медики скорой помощи. Она травмировала голову», - пояснили свидетели аварии.

#дтп челны #авария челны #пострадавшие в аварии
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