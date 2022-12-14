В Челнах зажглись огни на трех новогодних елках

В Набережных Челнах в трех районах города состоялось открытие новогодних елок. Накануне огни зажглись на новогодних деревьях в парке «Сидоровка», на бульваре Энтузиастов и на Боровецком бульваре. Об этом сообщается в официальном паблике Автограда в социальных сетях.

«Детишки радовались встрече с Дедом Морозом и Снегурочкой. Творческие коллективы города представили программу, создавая детворе настроение», — отмечается в сообщении.

Для гостей праздника также были организованы игровые и арт-площадки, катание на лошадях и другие развлечения.

Сегодня, 14 декабря, откроется елка на Шишкинском бульваре — здесь все желающие смогут посмотреть праздничную программу «Новогодние мечты». Также запланировано праздничное открытие елки в микрорайоне «Бумажников».

Открытие же главной городской елки на площади Азатлык состоится 17 декабря. Челнинцев ждет «Снежное волшебство» с маскарадным шествием, посвященное закрытию Года культурного наследия народов России и открытию Года национальных культур и традиций в Республике Татарстан.