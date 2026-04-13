В Челнах заявили о разрыве между заказчиками и производителями при финансировании НИОКР

На площадках заводов «СПМ» и «Икран» в Набережных Челнах прошло заседание с участием представителей власти, бизнеса и институтов развития, где одной из ключевых тем стало финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Участники констатировали, что в России заказчик хочет новую технику, но не умеет быть полноценным участником ее разработки: производитель создает опытный образец за свой счет, а заказчик не может подтвердить заинтересованность из-за ограничений 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Председатель Комиссии по мерам государственной поддержки инвестиционных проектов промышленно-технологического развития ТПП РФ, куратор направления государственных инвестиций ГК МАСТ Светлана Торцева рассказала о логике подачи заявок на НИОКР и диалоге с крупным заказчиком.

«Приходишь ты в "Газпром", приходишь ты в "Россети", например, и говоришь: "Ребят, напишите, пожалуйста, мне письмо, что я для вас разработал эту продукцию и что вы готовы её приобретать". Что нам говорят заказчики? "Вы знаете, у нас существует закон о защите конкуренции, и мы не можем вам физически дать такое письмо". Это и есть центральный узел проблемы. Государство как бы предлагает производителю разрабатывать новое, но одновременно не создает для заказчика понятного и законного механизма подтвердить свою заинтересованность в этом новом продукте», — сказала она.

Торцева предложила доработать федеральные законы, чтобы государственные и корпоративные заказчики могли поддерживать отечественного производителя, который создает новый продукт.

Член правления РСПП и ТПП РФ, председатель Совета по финансовому рынку и инвестициям ТПП РФ Владимир Гамза рассказал, что при нынешнем устройстве финансового рынка и доминировании банковской модели в стране все еще слишком мало длинных и гибких денег для ускоренного промышленного роста.

Промышленный предприниматель Станислав Кнаус, отрабатывавший НИОКР-проекты под крупного заказчика, сообщил, что системе не хватает не столько субсидий производителю, сколько механизма стимулирования заказчика.

«Хотелось бы, чтобы вместе подумать о том, каким образом можно стимулировать заказчика к размещению таких крупных заказов, которые бы позволяли выпускать опытные партии продукции, которые потом бы окупались», — сказал он.

Сергей Майоров напомнил, что в действующей системе мер поддержки уже есть несколько инструментов, но общий тренд сейчас не в сторону расширения господдержки, а скорее в сторону ее сжатия. Бизнесу и кластерам придется точечно улучшать действующие инструменты и добиваться их перенастройки.