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Руc Тат
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Происшествия 1 марта 2023 13:18

В Челнах завхоз ТЦ погиб, упав с высоты из опрокинувшейся люльки погрузчика

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Трагедия произошла накануне на территории одного из торговых центров в Набережных Челнах. Предварительно установлено, что 55-летнему завхозу ТЦ поручили проделать в стене вентиляционное отверстие. Однако допуска и разрешения на такие работы у мужчины не было.

Во время подъема у люлька, в которой находился мужчина, перевернулась, и он упал с высоты. От полученных травм завхоз скончался на месте.

По данному факту возбуждено уголовное о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

#погиб рабочий #следком рт
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