©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Челнах завхоз ТЦ погиб, упав с высоты из опрокинувшейся люльки погрузчика
Трагедия произошла накануне на территории одного из торговых центров в Набережных Челнах. Предварительно установлено, что 55-летнему завхозу ТЦ поручили проделать в стене вентиляционное отверстие. Однако допуска и разрешения на такие работы у мужчины не было.
Во время подъема у люлька, в которой находился мужчина, перевернулась, и он упал с высоты. От полученных травм завхоз скончался на месте.
По данному факту возбуждено уголовное о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа