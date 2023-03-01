В Челнах завхоз ТЦ погиб, упав с высоты из опрокинувшейся люльки погрузчика

Трагедия произошла накануне на территории одного из торговых центров в Набережных Челнах. Предварительно установлено, что 55-летнему завхозу ТЦ поручили проделать в стене вентиляционное отверстие. Однако допуска и разрешения на такие работы у мужчины не было.

Во время подъема у люлька, в которой находился мужчина, перевернулась, и он упал с высоты. От полученных травм завхоз скончался на месте.

По данному факту возбуждено уголовное о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

