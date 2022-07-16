В Челнах завершилось строительство двух многоэтажных домов

Новому многоэтажному жилому дому в 59 микрорайоне Набережных Челнов выдано заключение о соответствии проектной документации. Об этом сообщает пресс-служба Госстройнадзора РТ.

Строительство 20-ти этажного дома началось в 2020 году. Общая площадь здания с подземной частью составляет более 13 тыс. кв. метров. Количество квартир — 195, общей площадью 7,7 тыс. кв. метров.

Итоговая проверка состоялась с 29 июня по 12 июля. Объект капитального строительства готов к вводу в эксплуатацию. Ему присвоен почтовый адрес: г. Набережные Челны, Московский проспект, дом 74В.

Также начата итоговая проверка нового дома в Замелекесье. Строительство кирпичного дома стартовало в конце 2018 года. Здание с подземной частью стоит на свайном фундаменте. Его площадь — 15,1 тыс. кв. метров. В доме — 11 этажей, 238 квартир общей площадью 11 тыс. кв. метров.

Объект находится в высокой степени готовности. В ближайшем будущем при отсутствии замечаний ему будет выдано заключение о соответствии проектной документации.