В Челнах завершили строительство теплотрассы к объектам «КамгэсЗЯБ»

Завершилось строительство теплотрассы к объектам, которые ранее обслуживались котельной обанкротившегося предприятия «КамгэсЗЯБ», сообщил на деловом понедельнике заместитель руководителя исполкома города Илья Зуев.

«Теплотрасса на территорию, которую ранее обслуживала компания "КамгэсЗЯБ", построена. Физически объемы выполнены. Перемычка к объектам теплоснабжения сделана. Сейчас идёт оформление документации. Официальная дата сдачи нового трубопровода — 1 июля, но строители намерены весь объем работ, в том числе и восстановление территории, провести до 15 июня», — сообщил Зуев.

Мэр Набережных Челнов распорядился проконтролировать восстановление благоустройства на участке строительства теплотрассы. «Мы знаем, что отдельные строители часто зациклены на основной задаче, а дальше — хоть трава не расти. А она и не растет! Чтобы такого не было, просьба к исполкому — проконтролировать ситуацию. Понятно, она была сложной: единственный коридор для прокладки трубопровода лежал под тротуаром. Но это не означает, что его не надо восстановить в оговоренные сроки и сделать это качественно», — отметил глава города.

Строительство сетей на территории «КамгэсЗЯБ» — один из значимых проектов 2021 года в Челнах. Поскольку банкротство завода ячеистых бетонов поставило под угрозу безопасность 22 объектов, подключенных к котельной ЗЯБ. В случае отключения без тепла могли остаться три жилых дома, спортшкола «Витязь», детская стоматологическая поликлиника, центр социальной реабилитации «Перекресток» и несколько учебных заведений.