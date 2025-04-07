В Челнах затруднились назвать сроки окончания отопительного сезона

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В Набережных Челнах сроки окончания отопительного сезона становятся все более ранними. Об этом сообщил глава города Наиль Магдеев на аппаратном совещании в мэрии, представив наглядную статистику последних лет.

«В 2019 году отопление отключили 7 мая, в 2020-м – 4 мая, в 2021-м – 5 мая, в 2022-м – уже 30 апреля, в 2023-м – 23 апреля, а в 2024-м – 22 апреля», – перечислил мэр, отметив, что с каждым годом отопительный сезон завершается все ближе к середине апреля. Он также назвал такую тенденцию одним из проявлений глобального потепления.

Несмотря на то что погодные условия в дневное время уже соответствуют нормативам для завершения отопительного сезона – температура достигает +10, +15 градусов, ночью еще фиксируются заморозки.

«Ночью на почве – до нуля. Да и +1 – это не тепло. Особенно в панельных домах не очень комфортно для детей, пожилых», – подчеркнул Наиль Магдеев.

В связи с этим он поручил специалистам сферы ЖКХ и энергетикам внимательно отслеживать погодную ситуацию и в ближайшее время принять взвешенное решение. Окончательная дата завершения отопительного сезона пока не определена.