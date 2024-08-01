В Татарстане запущено автоматизированное производство деталей для грузовиков

В Набережных Челнах запущен автоматизированный участок литейного производства полного цикла по выпуску запчастей для грузовиков, сообщает пресс-служба Фонда развития промышленности (ФРП).

Отмечается, что запуск осуществлен НПО «Ростар». Компания планирует увеличить в 1,5 раза (до 20%) долю в своем сегменте рынка. Объем инвестиций составил более 100 млн рублей, 57,4 млн из них предоставил ФРП, 24,6 млн — Инвестиционно-венчурный фонд РТ.

Проектная мощность составит 2,4 тыс. тонн продукции в год. Налажен выпуск деталей тормозной подвески и рычагов рулевого управления грузовиков — различных типов кронштейнов, башмаков и накладок рессор.

Фонд развития промышленности создан в 2014 году по инициативе Минпромторга РФ для модернизации отечественной промышленности, обеспечения импортозамещения.