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«Ремдизель» наладил серийный выпуск двигателей для КАМАЗа
Ведущее российское предприятие — разработчик и производитель бронеавтомобилей для российской армии «Ремдизель» (Набережные Челны) запустил серийное производство двигателей для грузовиков «КАМАЗ».
Инвестиции в проект модернизации составили 300 млн рублей, из них 235 млн рублей выделил Фонд развития промышленности (ФРП) по программе «Комплектующие изделия», сообщила пресс-служба организации.
Ранее «Ремдизель» занимался только капитальным ремонтом двигателей внутреннего сгорания для грузового транспорта. На выделенные деньги была проведена модернизация производство и закуплено новое оборудование, что позволило освоить выпуск двигателей.
В этом году планируется выпустить 1 тыс. двигателей, с 2025 года выйти на 1,6 тыс. единиц. Мощность двигателей – 260 л.с. В производстве ДВС применяются исключительно российские компоненты, уровень локализации составляет 100%.
«Двигатели устанавливаются на грузовых и специализированных автомобилях на базе шасси “КАМАЗ”, которые широко применяются во многих отраслях экономики, в том числе в сельском хозяйстве, нефтегазовой отрасли, жилищно-коммунальном хозяйстве», – отметили в фонде.
Фонд развития промышленности создан для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы ФРП позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок. ФРП предоставляет займы под 3% и 5% годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 млн до 5 млрд рублей.
«Ремдизель» выпускает технику для эксплуатации в вооруженных силах, в основном это бронеавтомобили семейств «Тайфун», «Торнадо» и «Выстрел» разного класса и разной колесной формулы.
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