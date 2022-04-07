В Челнах замдиректора «Домкора» арестовали по делу о коммерческом подкупе

Городской суд в Набережных Челнах избрал меру пресечения для заместителя коммерческого директора «Домкора» 73-летнего Наримана Назырова. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе суда.

Назырова задержали 5 апреля 2022 года. Ему вменяют три эпизода получения коммерческого подкупа в крупном размере путем вымогательства.

Уголовное дело возбудил 2-й отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по РТ. Сегодня следствие ходатайствовало об избрании для Назырова меры пресечения в виде домашнего ареста, мотивируя это тем, что мужчина подозревается в совершении тяжких преступлений и, находясь на свободе, может продолжить заниматься преступной деятельностью или оказывать давление на свидетелей. Прокуратора поддержала ходатайство.

Назыров и его защитник настаивали на избрании более мягкой меры пресечения.

По решению суда подозреваемый пробудет под домашним арестом до 4 июня.