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В Челнах закрыли стоматологию, где пациент заразился инфекционным заболеванием
В Набережных Челнах стоматологическую клинику «Арт-Стом» закрыли на 90 суток после выявления случая инфекционного заболевания у пациента. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.
Роспотребнадзор провел проверку, в ходе которой выяснилось, что в клинике использовали просроченные дезинфицирующие средства, нарушались требования дезинфекции и стерилизации медицинского инструментария многоразового использования, не соблюдалась кратность проведения генеральных уборок и обеззараживания помещений.
«Постановлением суда юридическое лицо признано виновным и ему назначено административное наказание в виде административного приостановления деятельности на 90 суток», – заявили в пресс-службе ведомства. В настоящее время клиника опечатана.
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