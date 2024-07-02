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Происшествия 2 июля 2024 15:54

В Челнах закрыли стоматологию, где пациент заразился инфекционным заболеванием

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В Набережных Челнах стоматологическую клинику «Арт-Стом» закрыли на 90 суток после выявления случая инфекционного заболевания у пациента. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

Роспотребнадзор провел проверку, в ходе которой выяснилось, что в клинике использовали просроченные дезинфицирующие средства, нарушались требования дезинфекции и стерилизации медицинского инструментария многоразового использования, не соблюдалась кратность проведения генеральных уборок и обеззараживания помещений.

«Постановлением суда юридическое лицо признано виновным и ему назначено административное наказание в виде административного приостановления деятельности на 90 суток», – заявили в пресс-службе ведомства. В настоящее время клиника опечатана.

Фото: © Управление Роспотребнадзора по РТ

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