В Челнах заключают контракт на военную службу жители других регионов РФ

В Набережных Челнах продолжается набор мужчин и женщин на военную службу по контракту. Ежедневно в военкоматы приходят не только жители Автограда, но и других регионов России. Кстати, сейчас для новобранцев предусмотрены новые выплаты, а также экипировка, средства защиты, технические приборы и многое другое.

Военнослужащий Вятич приехал в Челны из Малмыжа Кировской области. Он заключил контракт на военную службу. По словам мужчины, родные приняли его выбор. К тому же, родной брат Вятича также находится за «ленточкой» с начала СВО. После срочной службы подписал контракт. Сейчас и старший брат отправляется на фронт.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Рассуждал недолго. Вышло это банально. Играли песни под гитару. Заиграла армейская музыка, как бы появились мысли: знакомых много там уже, друзей, братишка там служит. Как бы появились мысли. С утра взял и позвонил. Тут же приехал и подписал контракт», — поделился Вятич.

А военнослужащий Фаза приехал из Чайковска, из Пермского края. По его словам, примером мужества и героизма для него являются его деды и папа. Они — участники финской, японской, Великой Отечественной войн. А его отец — участник боевых действий в Афганистане. Они тогда защитили Родину, теперь настала и его очередь.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Я — патриот своей страны. Вырос в СССР, заканчиваю в Российской Федерации. Страна моя, Родина моя. У меня здесь дети, жена, семья, друзья, близкие. Кто же должен. А кто, если не мы? Наши деды воевали. Видимо, не добили. Мы будем добивать», — говорит военнослужащий.

Тем, кто приезжают из других городов, оказывается всестороннюю помощь: их встречают, обеспечивают жильем и питанием, за один день они могут пройти медосмотр, вопрос с транспортом также решен. Заключают контракт на военную службу и жители Тукаевского района и Челнов. Одним из них стал военнослужащий Влад. Свое решение он объяснил тем, что в зоне проведения СВО находятся его друзья, но главное — это защита мирного населения новых регионов России.

«Я считаю то, что там мирные люди страдают от этой войны. Им тоже нужна поддержка. И как бы хочу им помочь всему народу», — говорит Влад.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Еще один военнослужащий — под позывным Тэтэй, что значит дедушка. Осенью у него юбилей — 60 лет, который он, скорее всего, отметит уже с боевыми товарищами. Как признается мужчина, про его решение пойти на СВО знает только жена.

«В армии у меня позывной был Дракон, потому что я был самый маленький в части. Старался быть пожестче. А сейчас я решил поменять позывной. Дело в том, что я иду ради сыновей, внуков. Хочу, чтобы они жили спокойно. Внуков двое — внук и внучка, поэтому ради них я готов служить, помочь своей Родине», — рассказал он.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

И Родина тоже поддерживает своих защитников Отечества. Так, в республике размер единовременной выплаты может достигать до 1 миллиона рублей. Новая выплата будет действовать для тех, кто заключит контракт на военную службу в июне и июле в Татарстане.

«Решением Раиса республики сегодня идет выплата более 505 тысяч каждому гражданину, который убывает, принял решение об убытии в зону СВО. И плюс выплаты со стороны организаций, со стороны Министерства обороны. Эти выплаты превышают в некоторых организациях и более 1 200 000 и полутора миллиона в общей сложности», — рассказал военный комиссар Центрального и Автозаводского районов Рашид Ильясов.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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