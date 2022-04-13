В Челнах задержали водителя из Петербурга, в машине которого нашли 20 кг мефедрона

На стационарном посту полиции в Челнах инспекторы ДПС остановили автомобиль, за рулем которого был 22-летний житель Петербурга, а на пассажирском сиденье – его 21-летний приятель.

Полицейские насторожились поведением молодых людей: они часто переглядывались между собой и сильно нервничали. Стражи порядка решили осмотреть авто и нашли 40 свертков с неизвестным веществом. Как показала экспертиза, в свертках был мефедрон массой свыше 20 килограммов.

Молодые люди признали свою вину. Они рассказали, что купили наркотики в Брянске и ехали в Новосибирск, чтобы там их продать. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере». Задержанных заключили под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.