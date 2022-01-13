В Челнах задержали сотрудницу банка, укравшую из него 25 миллионов рублей

В Набережных Челнах в декабре прошлого года сотрудница банка вместе с сообщником украла вверенные ей 25 миллионов рублей, воспользовавшись служебным положением. Преступление выявили сотрудники полиции и службы безопасности банка.

Похищенными деньгами злоумышленники распорядились по своему усмотрению, как сообщается в пресс-службе МВД по РТ.

Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение денег в особо крупном размере». Сотрудницу банка с ее сообщником задержали, они находятся под подпиской о невыезде.