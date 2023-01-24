В Челнах задержали пьяного водителя, который протаранил пять авто, убегая от полиции

В Набережных Челнах задержали пьяного водителя иномарки, который пытался сбежать от стражей порядка и устроил аварию, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Ночью 21 января внимание инспекторов ГИБДД привлек водитель «Джилли», который начал резко тормозить при виде сотрудников полиции. Правоохранители попытались остановить транспорт, но водитель их проигнорировал и попытался скрыться.

Экипаж ДПС, включив световые и звуковые сигналы, начал преследовать автовладельца. В процессе погони водитель «Джилли» неоднократно нарушил правила дорожного движения, а затем протаранил металлическое ограждение и повредил сразу пять припаркованных машин.

Мужчину задержали. Им оказался 48-летний челнинец, от которого исходил резкий запах спиртного. От прохождения медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения задержанный отказался.

Против мужчины составили административные материалы о проезде на запрещающий сигнал светофора, движении по тротуару, невыполнении требований об остановке авто, невыполнении требований о прохождении медицинского освидетельствования и неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.

В результате аварии никто не пострадал, а машину нарушителя отправили на стоянку ГБУ БДД.