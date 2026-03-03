В Челнах задержали пожилую женщину-продавца синтетики, сын которой умер от наркотиков

В Набережных Челнах задержали пожилую женщину, торговавшую наркотиками.

Как сообщают в МВД по РТ, 68-летнюю женщину задержали после получения информации о ее причастности к обороту наркотиков. Во время обыска в квартире пенсионерки, в шкафах на балконе нашли порядка 14 граммов вещества, которое позднее определили как метилэфедрон. Как сообщила сама задержанная, она продолжила бизнес сына, умершего от потребления наркотиков.

Возбуждено уголовное дело. Также установлено, что в 2021 году женщине уже назначали условный срок за хранение наркотиков. Сейчас ей грозит до 20 лет лишения свободы.