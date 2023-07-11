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В Челнах задержали подростков, которые избили и ограбили прохожего
Сотрудники Росгвардии в Набережных Челнах задержали двух подростков, которые рано утром избили и ограбили прохожего. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.
Как удалось выяснить, рано утром возле подъезда дома по проспекту Яшьлек в Челнах двое подростков подошли к 32-летнему мужчине, после чего избили и отобрали цепочку, а также браслет из серебра. Потерпевший рассказал патрульным, что нападавшие ему не знакомы.
Правоохранителям удалось задержать злоумышленников. Ими оказались молодые люди 17 и 15 лет.
Подростков передали сотрудникам по делам несовершеннолетних для дальнейшего разбирательства. Потерпевшего 32-летнего мужчину госпитализировали.
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