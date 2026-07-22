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Происшествия 22 июля 2026 11:13

В Челнах задержали мужчину, выращивавшего марихуану в гараже для продажи

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В Набережных Челнах задержали мужчину, который выращивал марихуану в своем гараже для продажи.

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, полицейские во время профилактического мероприятия «Мак» поймали 38-летнего мужчину, у которого при досмотре обнаружили 13 свертков с каннабисом общей массой 13,29 грамма. На задержанного завели уголовное дело о незаконном хранении наркотиков. При этом установлено, что ранее мужчина уже совершал похожее преступление.

Во время допроса мужчина рассказал, что купил запрещенные вещества у своего 45-летнего знакомого. После того как личность продавца была установлена, к нему в квартиру нагрянули правоохранители и обнаружили там 126,9 грамма каннабиса, а в гараже – теплицу, где выращивалось растение. Как признался хозяин гаража, он культивировал растения для дальнейшей продажи.

Выращенные кусты изъяли, а на продавца завели уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков.

#МВД по РТ #изъяли наркотики #марихуана
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