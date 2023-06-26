В Челнах задержали мужчину, который зарезал отца

В Набережных Челнах задержали мужчину, который зарезал отца, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СК по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, утром 24 июня в одной из квартир по улице Шамиля Усманова 37-летний мужчина распивал спиртное со своим отцом. В какой-то момент между родственниками произошла ссора, во время которой молодой человек нанес 63-летнему отцу несколько ударов ножом в грудь. От полученных травм мужчина скончался.

В настоящее время подозреваемый задержан. Мужчина полностью признал свою вину. Следователи проводят специальные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела об убийстве продолжается.